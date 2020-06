Vandalizzato il monumento ai partigiani impiccati di Prosecco

È stato danneggiato ieri sera il Monumento ai partigiani impiccati di Prosecco, qualche giorno dopo la celebrazione del 76esimo anniversario della brutale esecuzione degli ostaggi. Tutto fa pensare a un atto vandalico, come riportato dal Primorski Dnevnik, in quanto è stata divelta la croce si cemento di 30 chili sulla cima del monumento, una lapide e un vaso con fiori e ghirlande, mentre la vegetazione intorno risulta intonsa. Difficile quindi pensare a un incidente o a un fulmine, come spiega Matija Spinazzola, presidente della sezione di Prosecco - Contovello dell'Associazione nazionale dei partigiani italiani "Anton Ukmar-Miro", intervenuto sul posto insieme al consigliere di Sgonico Mirko Sardoč, la scientifica e la Digos. Resta da capire se si tratta di un atto politico o di semplice vandalismo.

