International Talent Support, Moon Hussain vince il premio Coin Excelsior

Moon Hussain vince il Coin Excelsior Award. Si è svolta ieri, mercoledì 10 luglio, negli spazi del Coin Excelsior di Trieste, la cerimonia di consegna del premio che punta a valorizzare i giovani talenti che meglio interpretano la ricerca nella moda incontrando il gusto e lo stile che contraddistingue Coin Excelsior, frutto della collaborazione tra la piattaforma creativa internazionale, made in Trieste, International Talent Support e Coin. Tra i 22 finalisti di ITS 2019, provenienti da 15 nazioni, è stata scelta come vincitrice la fashion designer britannica. Moon è stata premiata come “la finalista più promettente in termini di creatività e capacità di abbinare con successo la collezione al mercato di riferimento di Coin Excelsior.”

Mostrati ieri due esclusivi outfit della collezione che Moon Hussain presenterà all’evento finale di ITS 2019. A consegnare il riconoscimento alla vincitrice sono stati il Direttore Commerciale di Coin, Alessandro Massa, e la fondatrice e direttrice di ITS, Barbara Franchin. Moon Hussain si è aggiudicata una Gift Card Coin del valore di 3.000 Euro da spendere nei 40 store presenti in tutta Italia. All'appuntamento ha presenziato una nutrita rappresentanza dei finalisti di ITS, a Trieste in vista della serata finale che si terrà domani, venerdì 12 luglio, al Magazzino 42.