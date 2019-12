Autobus, Trieste e Gorizia come le capitali europee: attesa media 11 minuti

A Trieste e Gorizia l'attesa degli autobus alla fermata è, in media, di 11 minuti, un dato in linea con molte capitali europee. Lo dicono le statistiche dell'app Moovit sull’utilizzo dei mezzi pubblici nell’area di Trieste e Gorizia da parte degli utenti, disponibili per la prima volta in Friuli-Venezia Giulia. Moovit è l’app numero uno per il trasporto pubblico, che oggi conta oltre 625 milioni di utenti nel mondo.

I dati e la qualità del servizio: attese e distanze

Lo scenario è positivo, in linea con molte capitali europee e migliore di diverse città del Vecchio Continente. Oggi a Trieste e Gorizia una persona che utilizza Moovit nei giorni feriali per muoversi con il trasporto pubblico attende mediamente 11 minuti l’arrivo del mezzo e solo per il 18% di loro l’attesa supera i 20 minuti durante una giornata lavorativa. Tempo che in alcuni casi può far valutare all’utente la possibilità di affidarsi ad una scelta alternativa come un taxi o un mezzo privato. La distanza media percorsa a bordo di un mezzo pubblico è di 4,6 km; spostamenti brevi, a cui si aggiunge - per l’80% degli utenti - un tratto a piedi inferiore a 1 km per raggiungere la propria destinazione, l’ufficio, la scuola o l’università. Per il restante 20% invece il tratto a piedi da percorrere è superiore al chilometro.

Il tempo trascorso da residenti e turisti sui mezzi pubblici

Nel territorio di Trieste e Gorizia sono 49 i minuti medi che un utente Moovit trascorre in viaggio in una giornata lavorativa tra andata e ritorno: solo per il 10% dei pendolari queste tempistiche superano le 2 ore. “Il Friuli Venezia-Giulia rappresenta un’importante realtà del trasporto pubblico in Italia: per il numero di utenti e per il flusso turistico - afferma Samuel Sed Piazza, country manager di Moovit in Italia - Sempre più persone si affidano a Moovit per i loro spostamenti in quest’area, grazie alla possibilità di pianificare il percorso con mezzi differenti in un’unica applicazione e agli aggiornamenti in tempo reale sui cambiamenti del servizio dovuti al maltempo o alle manifestazioni. Moovit è uno strumento innovativo, che semplifica la vita degli utenti del trasporto pubblico”.

Le statistiche complete

Qui le statistiche complete offerte dall’app Moovit, si prega di citare l’app in caso di utilizzo e inserire il link diretto al portale web: https://moovit.me/stat_Friuli_ 2019.