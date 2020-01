Morena (Open FVG): "Ratti a Trieste, emergenza indegna"

"La presenza di ratti a Trieste è diventata un'emergenza indegna per una città come Trieste, capoluogo regionale, città turistica che ambisce a diventare sempre più attrattiva. Ho ripetutamente segnalato all'assessore competente la presenza di ratti anche vicino al Giardino Pubblico". A dichiararlo la consigliera comunale di Open FVG Sabrina Morena.

"È ora di risolvere il problema definitivamente - continua Morena -. Non è possibile che una città come Trieste sia invasa dai ratti che possono mettere in pericolo anche la salute dei cittadini. Una buona amministrazione della città avrebbe dovuto già da tempo risolvere la questione. La giunta Dipiazza è molto carente in materia di pulizia e decoro di cui tanto parla. Alle parole non corrispondono i fatti".