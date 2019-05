Di Finizio in cima all'Ursus da 17 ore: "Non morirò in silenzio" (VIDEO)

Continua la protesta dell'imprenditore Marcello di Finizio, ex titolare della 'Voce della Luna', che da ieri sera si trova in cima al pontone Ursus: "Non morirò in silenzio e senza sporcare - dichiara Di Finizio in un video su Facebook - Fischierò per ricordare a tutti che c'è un essere umano in carne ed ossa in cima a una gru più alta di 70 metri, che rischia la vita per vedere rispettati gli impegni presi dal sindaco Dipiazza, per compensare al grave danno che mi è stato arrecato per l'inerzia, l'incompetenza, le furberie della vecchia classe politica nazionale e locale".

"A partire dalle otto - annuncia l'imprenditore - inizierò a usare il mio fischietto senza fermarmi, dovrebbe sentirsi anche nei palazzi delle grandi istituzioni che si trovano qui intorno. Mi aspetto un intervento anche dalle autorità religiose. Mi aspetto che il governatore Fedriga venga qui sotto, e che il Governo del Cambiamento si faccia sentire".

Nel frattempo una nota della Polizia comunica che è stato predisposto un servizio di vigilanza mobile, anche in mare, che coinvolge le volanti, la squadra nautica e la Digos.