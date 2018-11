Addio a una campionessa triestina

È deceduta negli scorsi giorni la triestina Marianna Pepe, caporalmaggiore dell'Esercito ed ex pluricampionessa di carabina. La notizia della sua scomparsa è apparsa sulla pagina facebook ForzeSpeciali.Info il 5 novembre. "Onore a Marianna Pepe" recita l'attacco del post. Marianna era di stanza a Trieste e vestendo la divisa del Gruppo Sportivo dell'Esercito aveva conquistato cinque titoli nazionali tra il 2000 ed il 2004. Nel 2005 aveva ottenuto un ottavo posto ai campionati europei. Negli ambienti delle Forze Armate e del Gruppo Sportivo era molto conosciuta.

Il ricordo delle persone vicine

Sul web sono circolati i post di ricordo e di cordoglio per la prematura scomparsa della donna. "Siamo tutti sconvolti per questa grande perdita", "Questa notte il cielo ha una stella in più", questi solamente un paio di messaggi lasciati su alcune pagine facebook. L'ex campionessa di carabina era nata a Trieste nel 1979.