Non ce l'ha fatta il 45enne colpito da infarto al villaggio del Pescatore

Un malore improvviso mentre lavorava sulla sua barca insieme al fratello, poi la rianimazione del 118, la corsa a Cattinara e l'intervento chirurgico, sforzi che sfortunatamente non sono serviti. Si è spento oggi in ospedale nel tardo pomeriggio Tomo Jelercic, sloveno di Sesana che lo scorso giovedì 6 febbraio è stato colpito da un arresto cardiaco. Una morte improvvisa e drammatica, vista anche la giovane età dell'uomo, che a soli 45 anni lascia la famiglia, gli affetti e le molte persone che lo conoscevano in paese.