Trovato senza vita il 58enne triestino scomparso in Istria

Si erano perse le sue tracce il 15 settembre intorno alle 15 ed è stato ritrovato giovedì pomeriggio dalla Polizia croata, al largo del mare di Santa Marina, purtroppo esanime. Come dichiara il Primorski Dnevnik il barista triestino 58enne Giuliano Codan, che gestiva il bar Vecchia Università, era andato a nuotare in un campeggio nella zona di Torre, vicino a Parenzo , ma non era più tornato a riva. Dopo quattro giorni di ricerche, la tragica scoperta delle autorità locali.