Morto a 67 anni Livio Marchetti, l'ultimo presidente Coop prima del "crac"

Livio Marchetti è deceduto all'ospedale di Cattinara sabato scorso, a 67 anni, dopo una lunga malattia. Marchetti è stato l'ultimo presidente delle Cooperative operaie e il prossimo 7 maggio sarebbe potuta essere una data cruciale del processo a suo carico per bancarotta fraudolenta, falso in bilancio e appropriazione indebita. Le responsabilità penali ora si estinguono per ovvie ragioni, mentre va avanti il processo civile: infatti in caso di eventuali condanne potrebbero risponderne i figli se accetteranno l'eredità.

L'ex presidente delle Coop aveva quattro figli e una ex moglie: negli ultimi anni di vita, travagliati dalla malattia e dalla battaglia legale, aveva avuto la gioia di una nipotina.

il funerale verrà officiato giovedì alle 10.30 nella chiesa di Sant'Antonio Vecchio.