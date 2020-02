Malore in barca al Villaggio del Pescatore, 45enne grave a Cattinara

Un 45enne triestino è ricoverato in gravi condizioni all'ospeddale di Cattinara dopo essere stato colpito da un malore mentre stava lavorando su una barca nei pressi del Villaggio del Pescatore, nel comune di Duino-Aurisina. L'uomo era in compagnia del fratello che avrebbe prestato i primi soccorsi prima dell'arrivo dei sanitari del 118. Il 45enne ha accusato il malore verso le 11 di oggi 6 febbraio. La notizia è in aggiormento.