Morto il titolare della Pasticceria Rosa: chiude la storica attività di via Giulia

È venuto a mancare Luciano Delez, lo storico titolare nonchè pasticcere della Pasticceria Rosa di via Giulia 25 e proprio per questo a breve l'attività chiuderà i battenti.

Annuncia la tragica notizia il suo staff sulla pagina Facebook: «Triste martedì.....Ai cari amici e clienti di pasticceria Rosa...Il sig.Luciano, amato titolare e pasticcere della pasticceria questa mattina ci ha lasciato. La pasticceria Rosa chiude. Ci mancherete tanto tutti. Soprattutto lui. Ciao Luciano. Il tuo staff».

La pasticceria di via Giulia era in particolare nota per soddisfare con le proprie creazioni dolci e salate celiaci, intolleranti al lattosio, vegani e salutisti, ottendendo in proposito la certificazione dell'Associazione Nazionale Celiachia (AIC).

Dai biscotti di farina di grano saraceno con gli zuccherini e le gocce di cioccolato al dolce alle mandorle e maraschino, tante erano le originali creazioni del laboratorio.

Moltissimi i triestini che da anni erano clienti del signor Luciano, provenienti anche da altre zone della città per assaggiare le sue specialità.