Morte migrante Cpr: l'autopsia slitta a lunedì

L'autopsia del migrante georgiano Vakhtang Enukidze "si terrà lunedì prossimo". Lo ha annunciato l'ambasciatore di Georgia in Italia, Konstantine Surguladze. L'esame autoptico dell'uomo detenuto al Cpr di Gradisca e deceduto sabato in ospedale, era previsto inizialmente per mercoledì 22 gennaio. Secondo quanto riportato dall'Ansa, la decisione è stata presa da Surguladze "per consentirne la trasparenza" alla presenza di un consulente di parte.

L'ambasciatore ha anche dichiarato di non avere al momento "nessun elemento su come siano andate le cose". Si attendono quindi i risultati dell'autopsia.