Morte migrante, Fratelli d'Italia contro il Pd: "E' ora di finirla con le strumentalizzazioni”

“Premesso che poniamo profondo rispetto verso la vita umana e che la tragica morte del migrante algerino, caduto in un burrone mentre cercava di entrare illegalmente nel nostro paese, non ci lascia indifferenti, la strumentalizzazione da parte della senatrice del Pd Rojc e dell’ICS di Schiavone ci lascia allibiti” A dirlo sono Claudio Giacomelli e Nicole Matteoni, rispettivamente segretario e vice segretario di Fratelli d’Italia a Trieste

“È ora di finirla - continuano gli esponenti di FdI - con le becere strumentalizzazioni delle morti dei migranti guidate dall’ideologia politica e dagli interessi economici che circondano la gestione dell’immigrazione. Ci dicano PD e ICS come intendono risolvere il problema della rotta balcanica e via mare perché le loro ricette di solidarietà delle porte aperte sono complici di un sistema sulle migrazioni che non funziona. Si chiede più partecipazione dell’Europa? Ad oggi il Pd al governo non ha portato nulla a casa da questa Unione Europea quindi, di fatto, le parole della Rojc sono parole al vento".

Secondo Giacomelli e Matteoni "la verità, che è sotto l’occhio di tutti, è che nessuno dell’attuale maggioranza di governo vuole gestire la problematica e per sviare l’opinione pubblica dalla loro incapacità, stanno cercando di far ricadere le colpe sul centro destra che chiede pattugliamenti sui confini per garantire la sicurezza degli italiani e dei migranti stessi. Cercano di fare leva sul buon cuore degli italiani, popolo nobile di sani principi morali e valoriali, inventandosi migrazioni dovute a guerre quando abbiamo invece alle porte aitanti giovani migranti economici".

"Saremo sempre i primi ad accogliere i profughi che scappano dalle guerre, anziani, donne e bambini, ma è ora di finirla con queste bugie. Il problema va risolto e il PD ancora una volta si dimostra incapace a svolgere qualsivoglia ruolo amministrativo, politico e di governo".