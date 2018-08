La scomparsa di Pierpaolo Ferrante, il messaggio di Dipiazza

Il sindaco Roberto Dipiazza ha voluto ricordare Pierpaolo Ferrante, padre di Esof 2020, con queste parole.

“Pierpaolo Ferrante non solo è stato, ma è un grande protagonista del cambiamento di Trieste. Molti importanti quartieri della città, infatti, portano la sua firma e grazie alla sua visione molte altre realtà, tra cui il Centro Congressi in Porto Vecchio, prenderanno forma dai suoi progetti. A Pierpaolo mi legano tanti bei momenti personali e professionali a partire dalla candidatura di Trieste all’Expo di cui ricordo il grande entusiasmo e la totale dedizione con cui ha affrontato quella bellissima sfida. Anche questa bella avventura di Esof che Trieste sta vivendo è in gran parte merito di Pierpaolo che, insieme al prof. Stefano Fantoni, hanno costruito una candidatura vincente. Mi stringo in un forte abbraccio alla famiglia di Pierpaolo Ferrante per questa improvvisa perdita. Sono certo che la città saprà ringraziare uno dei suoi cittadini migliori”.