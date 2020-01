Morto un 20enne nel CPR di Gradisca: indaga la procura

Un malore nella mattinata del 18 gennaio è stato fatale per un 20enne georgiano rinchiuso nel CPR di Gradisca. Come riporta il TGR FVG, il ragazzo è stato soccorso da un'ambulanza ma sarebbe rimasto vittima di un arresto cardiocircolatorio e poi è entrato in coma. Poi il peggioramento e la morte in ospedale nel primo pomeriggio.

Martedì scorso il giovane georgiano era risultato coinvolto in una rissa, in seguito a cui erano intervenute le forze dell'ordine che l'avevano arrestato e portato in carcere. Il GIP di Gorizia ha poi convalidato l'arresto e il 20enne è stato riportato al centro per i rimpatri. Disposta dalla procura un'autopsia per chiarire sulle cause del decesso.