Da Roiano all'Austria una mostra per celebrare Trieste

Roiano va in Austria e lo fa per celebrare e portare la bellezza di Trieste. Si è svolta questa mattina, infatti, l'apertura della mostra di fotografia dal titolo "Fauna und Flora der Regionen" che quest'anno è stata organizzata a Feldkirchen, in Austria, dal Foto Club "Blende 22" di Horst Maurer, nell'ambito del progetto internazionale "Immagini senza confini", che vuole essere un momento di aggregazione, scambio di idee e di esperienze a livello Interregionale e Internazionale. Una mostra a cui ha partecipato l'Associazione "Roiano per tutti" di Trieste, una realtà che lavora molto sul territorio ed è quindi a stretto contatto con i cittadini, il Fotogravsko drustvo di Radovljica (Slovenia) e il Fotoklub di Krk (Croazia).

Presente all'inaugurazione il consigliere Gianluca Parisi: "Ho avuto l'onore e l'onere di rappresentare l'Amministrazione Comunale triestina all'inaugurazione della mostra, consegnando il gagliardetto del Comune di Trieste al Sindaco di Feldkirchen Martin Treffner, il quale ha ricambiato con il gagliardetto di Feldkirchen. La Presidente dell'Associazione "Roiano per tutti" Dorotea Bottino ha invece omaggiato il Sindaco di Feldkirchen con alcuni prodotti tipici triestini e una riproduzione del Castello di Miramare. In un discorso molto breve, ho voluto sottolineare l'importanza della creazione di manifestazioni ed eventi culturali territorialmente così ampi, in quanto simboleggiano un'ormai consolidata amicizia tra i nostri popoli e i nostri territori, invitandoli a visitare le bellezze della nostra città".