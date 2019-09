Boom di visite alla Mostra su D'Annunzio: oltre 3500 in agosto

Sono stati 3544 i visitatori della mostra “Disobbedisco. La rivoluzione di d’Annunzio a Fiume 1919-1920” nel mese di agosto. Un numero considerevole pienamente in linea con le aspettative del Comune di Trieste e degli organizzatori. L'esposizione è tuttora allestita al Salone degli Incanti, è stata promossa dal Comune di Trieste, curata da Giordano Bruno Guerri, Presidente de Il Vittoriale degli Italiani, su progetto espositivo di Contemplazioni.

Nel dettaglio

Il dato su media giornaliera, riferito al mese ‘centrale’ dell’estate, tiene conto innanzitutto della provenienza geografica dei visitatori: 792 persone da Trieste, 470 dalla regione Friuli Venezia Giulia e 1920 da altre regioni d’Italia, nonché 362 provenienti dall’estero. Inoltre, l’analisi del flusso dei visitatori considera anche la loro fascia d’età: fino ai 19 anni 430, dai 20 ai 30 anni 414; dai 30 ai 40 anni 498, dai 40 ai 50 689, mentre dai 50 ai 60 812 e dai 60 in su 701.

Orari e informazioni

L’esposizione, realizzata con il contributo della Fondazione CRTrieste e il sostegno di Trieste Trasporti spa, con la direzione artistica di Giovanni C. Lettini, Sara Pallavicini e Stefano Morelli, sarà visitabile fino al 3 novembre, con orario continuato da martedì a domenica 10.00 – 20.00. Chiusura il lunedì. La biglietteria chiude un’ora prima (ultimo ingresso). Visite guidate gratuite ogni domenica ore 10.30–11.30 in lingua italiana; 11.45–12.30 in lingua inglese. Massimo 15 persone per gruppo. Obbligatoria la prenotazione: expescheria@gmail.com /0403226862