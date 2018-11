"Bodies exhibition" e la location "fantasma"

Grande attesa per "Bodies Exhibition" che, da quando è apparsa in rete, ha suscitato grande curiosità. Eppure, la mostra in programma dal 23 al 25 novembre al Molo IV, nasconde diverse incongruenze.

Prima fra tutte - scrive Trieste All News - l'assonanza con la celebre mostra "Real Bodies", organizzata dalla Venice Exhibition, in secondo luogo la location: il Terminal Passeggeri Punto Franco Vecchio ha confermato di non aver ricevuto alcun pagamento nè prenotazione per le date pubblicizzate.

Nel frattempo la prevendita on line dei biglietti è ancora attiva e mancano sempre meno giorni all'apertura.