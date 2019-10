Rubato uno scooter nel 2018, ritrovato a Borgo San Sergio

Nella tarda mattinata di ieri la Polizia di Stato ha restituito al legittimo proprietario lo scooter rubatogli nel dicembre 2018. Una persona residente in via Toneatti infatti ha telefonato alla sala operativa della Questura per il tramite del 112 segnalando la presenza in loco del veicolo da molto tempo. Sul posto una Volante per gli accertamenti e gli adempimenti di rito. Lo scooter si trovava in buone condizioni.