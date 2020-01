Motorino rubato e ritrovato dopo cinque giorni, disavventura a lieto fine

Non aveva notizie del suo ciclomotore da cinque giorni, dal giorno in cui ignoti glielo avevano rubato. Ieri sera la bella notizia del ritrovamento. E' stata la Polizia di Stato a restituire il motorino al legittimo proprietario dopo che un suo conoscente lo ha notato in via della Ginnastica. Sul posto è intervenuta quindi una Volante della Questura giuliana che, dopo gli accertamenti e gli atti di rito, ha consegnato il motorino, in discrete condizioni d'uso, al proprietario.