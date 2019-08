Sistiana, dal 15 al 18 agosto attivo il servizio di Motosoccorso

È stata approvata in questi giorni dalla Giunta del Comune di Duino Aurisina una convenzione proposta dall’assessore alla Sicurezza, la leghista Valentina Banco con l’Associazione “Assistenza e Servizio d’Emergenza Motosoccorso”. Il servizio verrà svolto dal 15 al 18 agosto nella fascia oraria che va dalle 10 alle 20.

La facilità di spostamento

"La peculiarità del servizio di soccorso su moto - ha affermato la Banco - è rappresentata dalla facilità di spostamento e raggiungimento del luogo di intervento in tempo nettamente inferiore rispetto agli ordinari mezzi di soccorso sia per la distanza delle autoambulanze, sia per la viabilità congestionata, evitando così ritardi nell’applicazione delle procedure salvavita in patologie tempo dipendenti".

Gli operatori motomontati, con proprio medico e muniti di idonea apparecchiatura (defibrillatore), copriranno non solo l’utenza di Castelreggio ma anche quella dell’intera baia e all’occorrenza, se contattati dal NUE, potranno raggiungere le varie località comunali limitrofe. "Il servizio viene attivato in via sperimentale al fine di valutarne le effettive capacità di impiego, di efficacia e di risposta nella realtà del Comune di Duino-Aurisina - ha concluso l'esponente del Carroccio - considerando anche le precedenti esperienze dell’Associazione nell’ambito della provincia di Trieste, con risultati positivi sempre per lo stesso servizio".