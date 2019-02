Controlli movida, identificate 90 persone

Nella notte tra sabato e domenica, i Carabinieri della Compagnia di Trieste Via Hermet hanno svolto un servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato a prevenire e reprimere tutte quelle forme di illegalità connesse con il fenomeno della “movida” e delle stragi del sabato sera.

Una guida in stato d'ebbrezza

Il servizio, che ha visto impiegate 6 pattuglie, si è concentrato prevalentemente nel centro città. Nel corso dei numerosi posti di controllo effettuati, sono state identificate oltre 90 persone e controllati 25 veicoli. Una persona, trovata alla guida con un tasso alcolico superiore ai limiti di legge, è stata deferita in stato di libertà. Sono state inoltre elevate diverse sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada.

Un incidente a Muggia

Durante il servizio è stato rilevato un sinistro stradale avvenuto nel centro abitato di Muggia, una fuoriuscita autonoma dalla sede stradale le cui cause sono ancora in fase di completo accertamento. I due ragazzi che si trovavano a bordo sono stati soccorsi e trasportati al Cattinara, per fortuna in condizioni non gravi. I servizi, disposti in provincia dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Trieste, continueranno per tutto il mese e verranno intensificati nel periodo di Carnevale, così da assicurare un regolare svolgimento di tutti gli eventi connessi con la particolare festività.