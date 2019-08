Muja Buskers Festival, numeri record per la terza edizione

Quattordicimila spettatori, oltre 100 artisti da tutto il mondo, per una settantina di spettacoli nell’arco di tre giornate. Sono questi i numeri della terza edizione del Muja Buskers Festival, rassegna che anche quest'anno ha riunito l'arte di strada nelle calli della cittadina rivierasca e che si è chiusa con dati da record. Dal 23 al 25 agosto scorsi infatti, la manifestazione di circo contemporaneo e teatro di strada ha invaso pacificamente le strade e le piazze di Muggia, con un evento che si conferma come uno dei più importanti nel settore, a livello italiano, e uno degli appuntamenti più seguiti in provincia di Trieste.

La kermesse

A suggellare l'importanza della kermesse anche la presenza di tanti turisti giunti da fuori regione, dalla Slovenia, dalla Croazia e dall'Austria, che hanno così assistito agli spettacoli. Il pubblico numeroso è stato catturato da un programma con protagonisti internazionali affermati tra i quali i trapezi volanti di Wise Fools dalla Finlandia, il basket acrobatico degli sloveni Dunking Devils e le evoluzioni della regina dei tessuti aerei Tania Simili, arrivata a Muggia direttamente dalla Svizzera.

Successo anche per lo spettacolo di circo contemporaneo dedicato a Leonardo da Vinci, creato e messo in scena a Muggia e per Muggia, grazie alla sottile regia del direttore artistico Riccardo Strano che dichiara: "Il pubblico accorso a Muggia ha offerto, cuore e mente a tutti gli artisti che così hanno abilmente diffuso uno spirito culturale da sogno". "La città - afferma il presidente Andrea Lovrecic - luogo d'incontro per l'Associazione Sparpagliati, ha aperto le sue porte e riservato una calorosa accoglienza ai volontari, energia vitale del festival".

La terza edizione del Muja Buskers Festival, realizzata grazie al sostegno dell’assessorato alla Cultura della Regione Friuli Venezia Giulia, del Comune di Muggia ed alla collaborazione di Montedoro Shopping Center, ha trasformato la cittadina in un occasione importante di incontro e produzione artistico-culturale replicabile nelle future edizioni.