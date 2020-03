Quarantene al Lazzaretto di Muggia, Marzi: "Nessun rischio per gli abitanti"

Si trova a Lazzaretto una delle due strutture individuate in Friuli Venezia Giulia adibite alle quarantene. Il sindaco Laura Marzi ha voluto fare un po' di chiarezza sull'utilizzo della Base Logistica di S. Bartolomeo. "Da domani all’interno della Base Logistica saranno resi disponibili 41 posti letto nei bungalow all’interno della base per l’accoglienza di persone non ammalate ma positive ai tamponi, che negli ultimi giorni sono stati a contatto con persone affette da coronavirus o sono stati in luoghi frequentati da persone affette da coronavirus e non hanno condizioni abitative adeguate (presenza di genitori anziani o di bambini) a permettere la quarantena a casa. La loro permanenza è prevista per i 15 giorni di incubazione della malattia".

"Le persone che in questo periodo dovessero sviluppare la malattia - aggiunge Marzi - verranno ospedalizzati o mandati a curarsi a casa, visto che in molti casi il virus ha dato sintomi assimilabili ad un’influenza senza gravi ripercussioni, mentre quelli che alla fine dei 15 giorni di quarantena non risulteranno ammalati potranno tornare alla loro vita normale. Non c’è alcun rischio per la popolazione che risiede nei dintorni della struttura, basti pensare che all’interno della Base vivono, in altri edifici, il comandante della base e gli uomini che lavorano normalmente nella base stessa". Marzi ha quindi evidenziato che "la disponibilità della struttura è stata chiesta dalla Regione FVG è concessa dal proprietario, cioè il Demanio Militare. Il Comune non ha avuto alcuna parte in causa, ma è solo informato in quanto la struttura è nel territorio di competenza di questo Ente".