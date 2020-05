Stalli a disco orario a Muggia: da lunedì stop alle soste illimitate

Da lunedì prossimo, 18 maggio, anche a Muggia si tornerà alla normalità di fruizione delle aree di sosta protagoniste delle misure temporanee di questo periodo d’emergenza Covid-19. Nonostante la maggior parte dei Comuni - non solo in Regione - avesse già riabbracciato, da diversi giorni, le normali modalità di gestione dei parcheggi, l’Amministrazione muggesana ha mantenuto in vigore le misure adottate il 27 marzo scorso in modo da agevolare il più possibile la cittadinanza. Dopo quasi due mesi nei quali è stato, infatti, in vigore un provvedimento di modifica alla viabilità che rendeva in determinate aree la sosta illimitata, torna ad essere obbligatorio indicare l’ora di inizio sosta sugli stalli destinati alla sosta dei veicoli muniti di contrassegno “bollino blu” o “bollino giallo”, nonché indicare l’ora di inizio sosta sugli stalli a tempo limitato.

“È stata una scelta che ha trovato ragion d’essere dal fatto che, in tempo di emergenza da Coronavirus, si era reso necessario agevolare la sosta dei veicoli negli stalli a tempo limitato, per evitare che le persone si muovano per spostare il veicolo” ha ricordato l’assessore Stefano Decolle. “Le aree a disco orario nascono per garantire la rotazione dei parcheggi nel centro di Muggia. Chiaramente con l'entrata in vigore delle misure di contenimento del contagio della fase 1 non restavano più attività aperte in centro storico che non fossero garanzia di servizi essenziali: è stato pertanto ritenuto che fosse più utile la trasformazione degli stalli in modo da evitare gli spostamenti di chi non ne avesse motivo. Uno scenario che, alla luce dei provvedimenti adottati dalle autorità nazionali e regionali in questa fase 2, che tendono ad una progressiva riapertura delle attività ed a una progressiva liberalizzazione dello spostamento delle persone con le ripartenze del 18, necessitano di veder garantita la rotazione per i cittadini che si recano nel centro città”.