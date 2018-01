Muggia: quasi 1000 euro di multa ai volontari del Carnevale

Sono state ben 14 le contravvenzioni per sosta vietata ricevute dai volontari del Carnevale di Muggia questa domenica. La polizia locale ha multato infatti le auto parcheggiate irregolaremnte in via Trieste, nei pressi del capannone comunale.

Stiamo parlando di quasi 1000 euro di multa totali, con sanzioni fino agli 85 euro per chi ha parcheggiato sul marciapiede.

Scatta così la polemica anche sui social: i volontari lamentano poca elasticità da parte dei vigili, che in passato li avvisavano qualche minuti prima del loro arrivo, in modo da spostare i veicoli. Trovano inoltre ingiusto che persone che lavorano gratuitamente per l'immagine di Muggia vengano sanzionate proprio il giorno di massima affluenza di persone.

L'assessore alla Polizia locale e al Carnevale di Muggia, Stefano Decolle ha da subito replicato che già ad inizio gennaio l'associazione era stata avvisata di parcheggiare regolarmente rispettando i divieti di sosta.