Danni da maltempo, recuperata una barca affondata a Muggia

Questo pomeriggio il Nucleo Soccorso Subacqueo Acquatico dei Vigili del fuoco di Trieste è intervenuto a Muggia per il recupero di una imbarcazione di sei metri, affondata questa notte a causa del maltempo che ha interessato tutto il golfo del capoluogo regionale. In riva de Amicis i sommozzatori hanno utilizzato i palloni gonfiabili attorno al natante per riportarlo a galla. Sul posto per l'intervento anche la Capitaneria di porto.

A causa del maltempo di ieri sera 2 agosto, i Vigili del fuoco hanno effettuato più di 30 interventi sul territorio provinciale. in poco più di due ore.