Abbandona rifiuti destinati alla discarica, stangata da 1100 euro ad un 60enne

"La gestione differenziata dei rifiuti urbani è indispensabile per ottenere la progressiva riduzione del carico dei rifiuti stessi che in quantità ormai eccessive sono destinati alle discariche, ma anche e soprattutto perché consente risparmi energetici, riciclaggio delle materie prime e, quindi, minore inquinamento ambientale". La nota arriva direttamente dalla Polizia Locale che alcuni giorni fa ha comminato due sanzioni per un totale di 1100 euro ad un 60enne triestino che aveva abbandonato in prossimità dell'isola ecologica del materiale destinato alla discarica.

L'operazione, condotta dalle Guardie Ambientali e scattata in virtù di una video-segnalazione che una cittadina ha fatto pervenire alla PL, è partita subito dopo la "denuncia". Nel video infatti le GA hanno potuto osservare l'azione dell'uomo che, arrivato in prossimità dell'isola ecologica a bordo di un autocarro Piaggio aveva abbandonato al suolo un tavolo della dimensioni di 1,5x1,5 mt e nei cassonetti dell'indifferenziata conferiva due antenne televisive di cui una con un'asta metallica lunga circa 3 metri che, essendo troppo lunga, veniva piegata con la forza.

Dopo aver visionato le immagini ecco partire le indagini. Pochi giorni dopo le GA sono riuscite a risalire all'autore dell'abbandono. Immediata quindi la doppia sanzione, la prima da 500 euro per il conferimento delle antenne nei contenitori stradali e la successiva da 600 euro per l'abbandono del tavolo.