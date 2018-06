Circa un decina le auto multate in Costiera dalla Polizia Locale di Duino Aurisina all'altezza di Canovella degli Zoppoli, nella giornata di oggi, sabato 30 giugno.

Il Comune di Trieste già nei giorni scorsi sta facendo una campagna di informazione a riguardo, ricordando che la sosta in banchina in presenza di linea continua è sempre vietata.