Multe in viale Miramare, Dipiazza: «Per 4 cretini paghiamo tutti»

«Per 4 cretini che hanno parcheggiato sotto a galleria naturale ora paghiamo tutti» dichiara il sindaco Roberto Dipiazza a Ring su Telequattro, intervistato da Ferdinando Avarino sulla raffica di multe in viale Miramare una settimana fa: «È passato chi di dovere, ha avvertito la Prefettura che ci ha chiamato, è partito prima il Comune di Duino Aurisina con le multe, io ho anche installato un avviso avvertendo che sarebbero scattate le contravvenzioni e così è stato. Ho anche parlato col mio comandante Walter Milocchi, che dopo aver parlato col procuratore ha detto che non si poteva fare altrimenti».

«Per pochi cretini paghiamo tutti. Abbiamo sentito Sticco, che è preoccupatissimo, e adesso con Paolo Polidori stiamo portando avanti un servizio di bus. Ora abbiamo quei 65 posti vicino alla Sissa anche se non sono la soluzione». Un parcheggio con tariffe alte, si parla di 7 euro ogni 3 ore, obiezione alla quale il sindaco risponde: «Allora non va mai bene niente! Quello era nato per i turisti, non per i triestini. Ora rivedremo con Esatto o chi di dovere la situazione, ma è una questione privata e non si può risolvere così».