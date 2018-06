Muore annegato sulla spiaggia di Cattolica: era triestino, aveva 82 anni

Muore a 82 anni, annegato durante un bagno in mare. È successo a un Triestino, in villeggiatura a Cattolica, nel tratto di mare davanti al Bagno 8 del lungomare Rasi Spinelli, verso le 17.30. Ad un tratto l'anziano signore si è accasciato in acqua ed è sparito tra i flutti, ma il suo intervento

A perdere la vita è stato un 82enne che si trovava in acqua e che, all'improvviso, si è accasciato sparendo tra le onde. L'intervento del bagnino di salvataggio non è servito, l'anziano signore è stato portato a terra dove sono state effettuate le manovre di primo soccorso fino all'arrivo del 118 con ambulanza e auto medicalizzata. I sanitari hanno cercato disperatamente di rianimare l'uomo ma, alla fine, si sono dovuti arrendere, e il medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Sulla spiaggia, per gli accertamenti di rito, è intervenuto il personale della Capitaneria di Porto di Cattolica.