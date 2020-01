Inaugurato il murale di Jan Sedmak che “disegna” la storia di borgo San Sergio

Inaugurato oggi a borgo San Sergio in piazza XXV Aprile il murale dedicato all’architetto Ernesto Nathan Rogers a opera dell’artista triestino Jan Sedmak. Un'iniziativa nell’ambito di "Chromopolis - la città del futuro", il progetto di creatività urbana del Progetto area giovani del Comune di Trieste. L’opera è stata realizzata sul retro del mercato rionale per riqualificare un’area pubblica e per ricordare Ernesto Nathan Rogers, l’architetto triestino che ha progettato borgo San Sergio e di cui nel 2019 si sono festeggiati i 110 anni dalla nascita. Hanno collaborato le associazioni Casa dell’arte, Kallipolis, e il PAG, Progetto Area Giovani.

Presente l'assessore comunale con delega alle politiche giovanili Francesca De Santis, che ha spiegato come "Con questa prima opera abbiamo avviato un percorso di riqualificazione urbana nell'ambito del progetto Chromopolis, che voglio estendere anche ad altre zone periferiche. Vogliamo proseguire da qui al 2021 anche in zone ATER che hanno bisogno di trovare un po' di vitalità. In questo caso una zona piuttosto grigia e anonima ha ritrovato colore e brio".

"È un regalo a Borgo San Sergio - continua De Santis - perché ogni vignetta rappresenta una fase della storia del quartiere, un rione che è nato per essere auto servito e che sta vivendo una grande evoluzione. Abbiamo prima testato la volontà dei commercianti e degli abitanti della zona, infatti sono rimasti molto soddisfatti e abbiamo ricevuto appoggio anche dalle circoscrizioni. L'idea – ha concluso – è quella di creare un percorso di 'street art' a Trieste, vogliamo che un turista venga a visitare anche queste aree periferiche e non si fermi al 'salotto buono' del centro”.

Alla realizzazione dell'opera, oltre all'artista Jan Sedmak, hanno partecipato Matteo Rota, Carolina Bisani, Vanessa Mustafà, Andrea Perper, Lorenzo Pierro, Chiara Stella Lorenzi, Sofia Giordano, Igor Germani, Giovanna Anzellotti, Davide Comelli, MG Colors.