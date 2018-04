Musica, nuovo record su Spotify per il musicista triestino Igor Longhi

Nuovo traguardo per il musicista triestino Igor Longhi. Nei giorni scorsi, infatti, l'autore ha ufficializzato il superamento del milione di stream su Spotify. Un risultato eccezionale, ottenuto in poco più di un anno, che premia decisamente la qualità delle produzioni di Longhi.

«È incredibile - afferma l'artista - immaginare che in un lasso di tempo così breve e solo attraverso l’auto promozione, i miei brani abbiano riscosso un così grande successo, soprattutto se pensiamo che si tratta di musica neoclassica minimalista, in un certo senso di nicchia».

Con una media mensile di 35.000 ascoltatori unici e 90.000 play sulla piattaforma di streaming più famosa al mondo, distribuiti soprattutto fra USA, UK, Germania e Canada, Longhi si conferma un vero protagonista della nota piattaforma musicale. E due brani, Room 101 pubblicato il primo marzo 2018, e Broken Soul, singolo del precedente EP, sono stati anche inseriti nella Top 100 US Chart di iTunes.

Il musicista triestino, appena rientrato da Napoli dove ha avuto occasione di esibirsi in pubblico nel prestigioso patio del Maschio Angioino, su una bicicletta-pianoforte, durante la tre giorni dell'evento internazionale Pianocity, ha voluto festeggiare questo traguardo internazionale rendendo disponibili in free download, fino al 30/04, tutti i brani di cui è autore.