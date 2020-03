"Stay at home": i musicisti triestini invitano tutti a stare a casa a ritmo di swing

Uno scatenato invito in salsa swing a restare in casa, ma con il testo in dialetto "patoco". È la nuova creazione dei musicisti The 1000 Streets’Orchestra insieme alle Babettes, realizzata e mixata ognuno nelle rispettive case, per incoraggiere i triestini a proseguire la quarantena nel rispetto dei decreti anti contagio. Il tutto strizzando l'occhio alle strane abitudini che, giocoforza, stanno prendendo piede nelle vite di tuti in questi tempi strani. Il video, pubblicato ieri sera su Facebook, ha superato le 12mila views.

La storia

Il 23 marzo sarebbe stata la data di “Swing-a-live”, serata danzante tutta swing al Teatro Miela con Les Babettes e The 1000 Streets’Orchestra sul palco, realizzata in collaborazione con tutte le scuole di balli swing di Trieste. L’atteso appuntamento, che era già stato rimandato da febbraio a marzo dopo le primissime, necessarie restrizioni per contrastare la diffusione del Covid 19, è stato poi, naturalmente, cancellato nuovamente, così come tutte le occasioni di aggregazione, culturali e non. Ma le due formazioni triestine, la big band The 1000 Streets’ Orchestra e il trio vocale femminile Les Babettes, la cui collaborazione è ormai consolidata, non si sono date per vinte, e non hanno voluto mancare l’appuntamento con i loro fan e amanti dello swing.

In che modo? Postando sui loro canali social proprio in concomitanza dell’abolito “Swing-a-live” un video frutto di un vero e proprio esperimento musicale a distanza, che ha tramutato la serata in uno… “Swing-at-home”. Ogni singolo elemento della big band ha eseguito e registrato a casa propria, con mezzi più o meno professionali, la propria parte di uno dei più classici brani del repertorio swing per big band, “Swingin on nothin”, nell’arrangiamento originale di Riccardo Pitacco e con la partecipazione speciale di Mike Sponza.

Les Babettes e la parte vocale

Les Babettes hanno fatto la loro parte stravolgendo completamente il testo originale e cantando uno “Stay at home” adatto questi strani e difficili tempi. Un musicale invito, rigorosamente in dialetto triestino ma con un’ironica traduzione in italiano, a tenere duro e restare a casa, per uscire da questa emergenza prima e meglio. Sorridendo anche un pochino e ironizzando sulle nuove abitudini che si sono diffuse rapidamente in questa epoca di isolamento, come gli “Aperiskype”. La canzone è anche un invito a non rinunciare alla musica e quella salvifica compagnia, che oggi, per fortuna, i social agevolano. Il magistrale “collage”, cioè il mix e il master audio delle 25 registrazioni è stato realizzato da Walter Grison, direttore della big band, e il montaggio di altrettanti video da Denis Zupin, presidente e batterista della The 1000 Streets’ Orchestra. Il video postato ieri sulla pagina facebook della The 1000 Streets’ Orchestra, ha superato le 12.000 visualizzazioni dalla sera alla mattina.

Il testo

Ga dito el dotor - No se pol uscir

Ga dito al TG - Dei, resta a dormir

Lo disi anche ai fioi, te devi capir

STAY AT HOME!

Te va a cior el pan? - Lo fazo mi a casa

Te porto a balar - balemo per casa

Vien fora a zogar - Xe carte qua in casa

STAY AT HOME!

Ciò scolta!

Go de scurtarme i cavei,

per no parlar dei pei...

Ma cossa ne servi eser bei?!

...Cussì sparagnemo anche i schei!

Te porto zo el can? - El pol pissar casa

Do svise in gomon? - In vasca de casa

Son stufo, xe el sol! - Te scaldo mi in casa

STAY AT HOME!

Go i fioi imborezai - E daghe un pupoto

Che noia star qua - No far el pianzoto

Me sento in canon - Dei, neta el saloto

STAY AT HOME!

Me manca el clapon - Skypada de casa

Go proprio un panzon - Ginastica in casa

Vardassi un filmon - Col Netflix de casa

STAY AT HOME!

Me sento un voson e sbraito per casa

Son proprio un figon int'el specio de casa

Sonemo in balcon - xe bel star a casa

WE STAY HOME!