Divani, luci soffuse, narghilè e the: a Trieste il primo Hookah Place d'Italia

Hookah Place, famosa catena russa, arriva per la prima volta in Italia e arriva proprio qui a Trieste! Dopo aver conquistato Russia, Bielorussia, America, Georgia, Israele e tanti altri, approda anche da noi in via XXX ottobre 14/A, portando una ventata di novità e un nuovo modo di vivere il nostro tempo libero.

Il primo Hookah Place nasce a Mosca nel 2013 e nel 2015 arriva a Los Angeles. Ad oggi, secondo il sito ufficiale, ci sono ben 140 attività avviate in franchising.

Ma cos'è un Hookah Place? In inglese Hookah: narghilè - Place: posto

Immaginatevi un locale pieno di divani, luci soffuse e tantissimi e modernissimi narghilè pronti da gustare accompagnati, come da tradizione, da ottimi the e infusi serviti in specifiche tazzine. La parola d'ordine -e quello che scatta nell'immaginario- è proprio relax. Ed è questo quello che i due giovanissimi soci, la 22enne Viktoria e il 23enne Andrej, vogliono portare a Trieste: la riscoperta del tempo libero.

«È la prima volta che l'Italia ospita un Hookah Place. Abbiamo deciso di aprirlo a Trieste perchè crediamo sia una città aperta alle altre culture, pronta e, soprattutto, curiosa».

«Questa realtà è ormai diffusa nel resto del mondo. Gli Hookah Place sono dei posti dove dimenticare la fretta quotidiana, gli impegni, i problemi. Anche il design è stato studiato per rendere il locale ancora più confortevole. Generalmente i colori che lo caratterizzano sono il rosso e il nero, ma io ho voluto fare qualche cambiamento per creare un'atmosfera più soft».

Per gli appassionati dei video games c'è anche la playstation, per non farvi mancare proprio niente! Ma vige una sola regola: no alcol. «Abbiamo eliminato l'alcol dal nostro menù, perchè a nostro parere avrebbe rovinato tutto il concept e perchè volevamo differenziarci in toto da un comune bar. Cocktail sì, ma alla frutta e analcolici. Tuttavia, abbiamo in previsione una convenzione con un altro locale che fornirà, con un servizio di consegna, bibite alcoliche e cibo su richiesta».