Blitz dei Nas in due locali a Campi Elisi, oltre 12 mila euro di multa

Nel corso della serata del 13 dicembre i Carabinieri della Compagnia di via Hermet, supportati dal Nas di Udine e dal Nucleo ispettorato del Lavoro di Trieste hanno sottoposto a controllo due esercizi pubblici di via dei Lloyd. Nell'ispezione all'interno dei due locali, le forze dell'ordine hanno riscontrato violazioni in materia di igiene e in merito alla violazione della normativa sul lavoro dipendente. Le sanzioni amministrative per quanto riguarda i due locali sono state pari a 12.500 euro.