Nasce fondazione "Burlo Garofolo": donati 48mila euro da Barcolana e Despar

È nata formalmente il primo febbraio, dopo oltre un anno di intenso lavoro e di relazioni: la Fondazione “Burlo Garofolo” è stata presentata oggi a Trieste dal Direttore Generale dell’Istituto, Gianluigi Scannapieco, che l’ha fortemente voluta e realizzata, ottenendo il supporto e l’impegno delle Istituzioni, del mondo sanitario e di numerosi imprenditori del Friuli Venezia Giulia.



GLI OBIETTIVI - «La Fondazione - ha spiegato il dottor Scannapieco - ha l’obiettivo di dare visibilità all’Istituto, dialogare con le imprese e con la società civile di tutto il Friuli Venezia Giulia, affinché nasca una forte alleanza, cresca ulteriormente lo spirito di collaborazione e si creino progetti e azioni di finanziamento a favore dell’Istituto, finanziamenti che serviranno a costruire progetti di ricerca, sistemi di cura e assistenza per i bimbi di tutta la Regione, in un’ottica di rete e stretta collaborazione con tutte le Pediatrie del Friuli Venezia Giulia. La Fondazione avrà il compito di rendere maggiormente visibile l’Istituto a livello nazionale e internazionale, e raccogliere fondi dialogando con il mondo delle imprese, della cultura e dello spettacolo, e con i cittadini tutti, perché solo una forte alleanza può far crescere le strutture sanitarie e la ricerca scientifica, dando valore al lavoro svolto negli ospedali».



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - La Fondazione nasce con un Consiglio di Amministrazione che rappresenta la volontà di dialogo e alleanza tra sistema sanitario, Istituzioni, società civile e mondo dell’imprenditoria. E’ stato nominato presidente il dott. Salvatore Alberico, già Direttore della Struttura Complessa Patologia Ostetrica del Burlo, il medico che nella sua carriera ha portato l’Ostetricia del Burlo verso la specializzazione nelle gravidanze a rischio, creando una “task force” nota in tutta Italia per la gestione di casi molto complessi. Del Consiglio di Amministrazione fanno parte Enrico Samer, presidente e amministratore delegato della Samer & Co Shipping, Stefano Pace, Sovrintendente del Teatro Verdi di Trieste, Anna Mareschi Danieli Presidente di Confindustria Udine e Dirigente del Gruppo Danieli Spa Chiara Mio, Professore ordinario del Dipartimento di Management dell’università Ca’ Foscari di Venezia e Presidente della Banca Popolare Friuladria, Serena Zacchigna, docente al Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute dell’Università di Trieste, Ada Murkovich, già direttore amministrativo del Burlo, Gabriella Clarich, già responsabile della Struttura complessa di odontostomatologia del Burlo, e, in rappresentanza delle mamme e dei genitori, Tatjana Familio, responsabile dell’Ufficio stampa di PromoTurismo FVG. L’organo di controllo della Fondazione è rappresentato dal commercialista Joram Bassan.



LE AZIONI - «La Fondazione - ha dichiarato il Presidente della Fondazione Burlo Garofolo, Salvatore Alberico - ha l’obiettivo di sostenere e finanziare la Ricerca Scientifica e la crescita dell’Istituto, il coinvolgimento della società, delle persone, dell’imprenditoria nei temi sanitari. Rendere visibile il Burlo, raccogliere fondi e sviluppare progetti è il modo migliore per favorirne la crescita nella dimensione regionale e nazionale con la collaborazione di tutti».



LA PRIMA DONAZIONE - La presentazione della Fondazione è stata l’occasione per dare valore alla prima donazione effettuata, ad opera di Despar e della Barcolana: si tratta di 48.262,93 Euro raccolti tra ottobre 2017 e gennaio 2018 nell’ambito di due iniziative speciali, il concerto della Barcolana tenuto da Francesco Gabbani - nel quale per la prima volta si è chiesto un contributo volontario al pubblico - e le strenne di Natale che Despar ha messo in vendita nei supermercati del Triveneto, il cui totale incasso è stato devoluto a una serie di istituzioni sanitarie del territorio.

Il ricavato della vendita delle ceste “Sostieni la Ricerca, regala la Speranza”, disponibili nel periodo natalizio in tutte le filiali Despar, Eurospar e Interspar in Friuli Venezia Giulia ammonta a ben 15.618 euro.



«Il nostro compito oggi - ha concluso il presidente della Fondazione Alberico - è anche quello di ringraziare Barcolana e Despar: iniziamo il nostro lavoro con grande entusiasmo e spirito di servizio, e fin da ora chiediamo a queste due importanti realtà del territorio di continuare ad esserci vicine, per promuovere l’attività del Burlo e costruire assieme le condizioni per più assistenza, più ricerca e più valore per il territorio». Dopo la presentazione della Fondazione, si è svolta la prima riunione del Consiglio di Amministrazione.