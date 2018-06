Nasconde cocaina in un accendino e la offre a un poliziotto: arrestato

Un arresto avvenuto il 19 giugno poco dopo le 20, in pieno centro, con le vie affollate: si tratta di D.K.A., classe 1986, proveniente da Isola, che ha ccercato di spacciare della cocaina a un poliziotto. Quest'ultimo si era fermato in un locale nei pressi del suo ufficio per una sosta

A un tratto si è avvicinato D.K.A., abbigliato con bermuda scuri, magliettina e bandana in testa, che, con accento straniero, ha chiesto informazioni sulla movida triestina. Dopo alcuni convenevoli è scattata la proposta: «vuoi della coca?», mostrando delle dosi nascoste in un accendino rosso.

Accertato che la proposta era reale e che non si trattava di uno scherzo, il poliziotto ha declinato l’offerta e nel contempo si è trattenuto a conversare con l'uomo, avvisando nel frattempo i colleghi in ufficio. Questi sono poi arrivati sul posto nell’arco di pochi secondi.

Sottoposto a controllo, il giovane è stato identificato e all’interno dell’accendino rosso sono state rinvenute 3 dosi di cocaina, pronte alla vendita, mentre in una tasca dei pantaloni 310 euro suddivisi in banconote di diverso taglio.

Visti i fatti, dopo avere informato il P.M. di turno, D.K.A. è stato tratto in arresto e condotto nel carcere del Coroneo a disposizione della Procura di Trieste che coordina le indagini.