Natale con la Comunità di Sant'Egidio in Stazione Marittima

Come ogni anno la Comunità di Sant'Egidio organizza un grande pranzo di Natale presso la Stazione Marittima, con l'ospitalità gratuita della TTP e il contributo della Fondazione CRTrieste, a cui partecipano circa 400 persone tra volontari, anziani che vivono da soli, senzatetto, famiglie in difficoltà economica, genti di ogni nazionalità e credo. Si tratta di un momento di festa, quest'anno collocato nel cinquantesimo anniversario della Comunità nata a Roma nel '68, che chiama a raccolta tutte le persone coinvolte nei vari servizi volontari che Sant'Egidio attua con continuità durante tutto l'anno. Particolarmente nutrito il gruppo di persone che fa riferimento al centro di solidarietà di via Romagna 22, sede della Comunità triestina.

E' prevista la presenza dell'arcivescovo mons. Crepaldi e dell'assessore ai servizi sociali Carlo Grilli.