Natale: sopralluogo estivo di Dipiazza e Bucci per gli abeti in piazza (VIDEO)

In cerca di abeti natalizi il 24 luglio: proprio oggi il sindaco Roberto Dipiazza e l'assessore Maurizio Bucci effettuano un sopralluogo in un vivaio per scegliere una varietà di piante resistenti alla bora. «Un investimento turistico per la nostra bella e importante città che merita nel caldo estivo la visita ad alcuni Vivai a garanzia di un caldo Natale 2018», così Dipiazza sulla sua pagina Facebook. Il sindaco spiega che l'anno scorso il forte vento aveva rovinato tutti gli aghi, e che quest'anno sarà piantata una varietà più resistente.

«Oltre al Porto Vecchio, asfaltature, marciapiedi e progetti strategici - continua Dipiazza, sono voluto andare a vedere direttamente, assieme all’assessore Maurizio Bucci, quale sarà la tipologia degli alberi di Natale, con cui anche quest’anno faremo diventare Trieste tra le più belle città al mondo».