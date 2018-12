Ionel Ricatti ha 29 anni e lavora come videomaker freelance. "Un lunedì notte ho deciso di realizzare questo video di piazza Unità d’Italia per la sua bellezza. Ero da solo con il drone che piloto da ottobre, vale a dire da quando ho conseguito il patentino". Un'immagine suggestiva dell'agorà triestina, addobbata per l'occasione con gli abeti e le decorazioni luminose, a creare quello spirito natalizio che dai grandi ai piccini amano così tanto.