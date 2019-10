Letteratura, medaglia d'oro a "Nati per leggere"

Martedì 24 settembre 2019 il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha consegnato a “Nati per Leggere” la medaglia d’oro che ha voluto destinare in segno di rappresentanza al Convegno Internazionale “Il vento dei 20: Convegno nazionale e festa per i vent’anni del programma Nati per Leggere” all’Università La Sapienza di Roma, organizzato dall’Associazione Culturale Pediatri, dall’Associazione Italiana Biblioteche e dal Centro per la Salute del Bambino, insieme al Centro per il libro e la lettura del MiBAC e il Dipartimento di Lettere e Culture Moderne di Sapienza Università di Roma.

Il programma “Nati per Leggere”, presente in tutte le regioni italiane, propone gratuitamente alle famiglie con bambini fino a 6 anni attività di lettura che costituiscono un’esperienza importante per lo sviluppo cognitivo dei bambini e per lo sviluppo delle capacità dei genitori di crescere con i loro figli. Le attività sono realizzate con il contributo economico del Centro per il Libro e la Lettura, delle Regioni, delle Province e dei Comuni partecipanti al programma, e grazie all’attività degli operatori dell’infanzia e dei volontari.

Trieste è stata protagonista con il CSB, la Biblioteca comunale Pier Antonio Quarantotti Gambini, la Biblioteca comunale Stelio Mattioni, le biblioteche del Sistema Bibliotecario Giuliano, i Punti lettura della Biblioteca Diffusa, i partner del #PattodiTriesteperlaLettura e la grande partecipazione dei volontari ambasciatori delle storie, dalla nascita del progetto per tutti i primi 20 anni che si celebreranno in questi giorni in tutta Italia. A Trieste il 25 ottobre è in programma una grande festa per il progetto LeggiAMO 0-18 dedicata a tutte le famiglie, i bambini e i ragazzi della città. Il Centro per la salute del bambino sostiene la candidatura di Trieste Città Creativa per la letteratura Unesco