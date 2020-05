Nave ospedale: spunta l'ipotesi del clamoroso dietrofront

La trattativa per la nave Allegra starebbe salpando verso un sempre più clamoroso dietrofront. L'indiscrezione, pubblicata da Il Piccolo ma non ancora confermata e né smentita dalla Regione, girava già da ieri sera quando alcune riunioni organizzative in seno alla gestione dell'emergenza erano state sospese e questa mattina erano state fermate alcune ulteriori operazioni di supporto e di comunicazione.

Oggi 12 maggio a Palmanova si è svolta infatti una riunione tra i vertici della Protezione Civile e della Regione dalla quale sarebbe emersa l'ipotesi del blocco dell'operazione che ha tenuto banco negli ultimi 20 giorni. Un altolà che, se confermato, andrebbe ad aggiungersi alle dichiarazioni dell'assessore alla Sanità Riccardo Riccardi che nelle ultime interviste rilasciate alla stampa, aveva espresso pubblicamente alcune perplessità, rimandando la "palla" ai vertici della Direzione sanitaria. Una Direzione sanitaria che, secondo alcune indiscrezioni, non avrebbe gradito la presa di posizione del numero due dell'esecutivo del Friuli Venezia Giulia.

Se il dietrofront dovesse palesarsi ufficialmente (sembra che il contratto sia ancora fermo, complice una presunta differenza sulle tempistiche che vedrebbero una richiesta di affidamento della partita per sei e non per tre mesi come inizialmente paventato) per i molti anziani ospitati nelle case di riposo in procinto di essere trasferiti sulla nave, ora si potrebbe prospettare una soluzione alternativa che chiamerebbe in causa l'ospedale di Cattinara. Tutte ipotesi che al momento incontrano una forte smentita dal governatore Fedriga. Nonostante il dibattito, il fatto che la questione assomigli sempre più ad una ingarbugliata matassa da sbrogliare ormai è sotto gli occhi di tutti. La notizia è in aggiornamento.