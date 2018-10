Maltempo: nave da crociera alle prese con la bora (VIDEO)

La nave da crociera "Horizon" della Pullmantur non è riuscita ad attraccare a Trieste questa mattina, lunedì 22 ottobre, a causa della bora: lo documenta il video di un lettore e utente Facebook (Jean-Fransois la Cloche, che ringraziamo). La nave e’ rimasta in rada aspettando che la bora calasse per poi riprovare l’attracco con successo qualche ora più tardi