Ritrovata una nave dell'epoca romana affondata vicino a Veglia

Scoperta nelle acque dell'isola di Veglia una nave affondata risalente all'epoca romana, oltre ad alcuni frammenti di anfore sepolti nella sabbia da migliaia di anni. Uno spettacolare ritrovamento del ricercatore subacqueo Velimir Verzić, che tempo fa aveva già scoperto una pericolosa mina navale vicino a una spiaggia di Pećine, rione orientale di Fiume. Come rivela La Voce del Popolo, gli archeologi subacquei ritengono che le anfore appartengano all’area di Tunisi e risalgano al IV secolo. Sono già state segnalate al ministero della Cultura affinché siano prelevate ed esposte in un museo. Saranno ora effettuate ricerche per stabilire rotte del commercio e il carico della nave, rimasto praticamente intatto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.