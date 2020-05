Rimandata "Nesie Shells", la mostra-mercato di conchiglie da tutto il mondo

Si sarebbe dovuto tenere a Trieste l'ultimo weekend di maggio Nesie Shells, mostra scambio internazionale di conchiglie e fossili da tutto il mondo, giunta ormai alla sua quarta edizione. Viste le restrizioni dovute alle misure di contenimento del covid, si è deciso di rimandarla, probabilmente a settembre, per dare la possibilità agli espositori ed ai collezionisti esteri e da fuori regione di partecipare. Il fine della manifestazione infatti è quello di diventare in breve uno degli eventi più importanti del panorama internazionale, e con le attuali misure questo non sarebbe stato possibile.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La manifestazione

Punto di forza della manifestazione sono gli spazi gratuiti offerti, come ogni anno, dal centro Montedoro di Muggia, che ha sempre creduto nella manifestazione come volano di sviluppo per il turismo ed il commercio. La maggior parte dei presenti arrivati da più lontano, infatti, ha allungato il week end con alcuni giorni dedicati allo shopping ed a visitare le bellezze del territorio. Motivo per cui, infatti, sia il Comune di Trieste che quelli di San Dorligo e Duino Aurisina hanno offerto il loro patrocinio gratuito alla manifestazione. Da ricordare, oltre alle bellezze di Trieste e della Val Rosandra, che nel Comune di Duino Aurisina e precisamente al Villaggio del Pescatore, è presente il sito paleontologico di dinosauri più importante d'Europa da dove provengono Antonio, Laura e tanti altri che aspettano di essere estratti. Gli organizzatori sperano di avviare la manifestazione a settembre.