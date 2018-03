Maltempo, Roberti consegna un attestato alle associazioni coinvolte: «Nessun disagio anche grazie a loro»

«Se le 6 nevicate di questo inverno non hanno causato disagi è grazie ad un lavoro immenso fatto. Acegas ha dedicato alla prevenzione 40 giornate di salatura, 665 sono le tonnellate di sale utilizzato, 9000 i km percorsi dai mezzi spargisale e spazzaneve» ha dichiarato il vicesindaco Pierpaolo Roberti sulla sua pagina Facebook ufficiale.

«Ma indispensabile è stato anche l’aiuto delle associazioni che ho voluto coinvolgere. A Protezione Civile Comunale, Associazione Nazionale Carabinieri, Associazione Nazionale Alpini e Vigili del Fuoco Volontari ho affidato la distribuzione dei centri distribuzione sale. 12 le tonnellate distribuite nei centri di Opicina, Prosecco, viale Miramare, rotonda del Boschetto e via Valmaura».

«Tutto a costo zero per il Comune e, quindi, per la cittadinanza. Oggi ho voluto consegnare ai rappresentanti delle associazioni un piccolo attestato per ringraziarli ancora una volta a nome della città» ha concluso Roberti.