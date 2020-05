Data storica: nessun paziente Covid 19 in terapia intensiva a Cattinara

"Una data che resterà per sempre nella mia memoria! Nella terapia intensiva di Cattinara a TS non ci sono più pazienti covid19. Grazie a tutti coloro che hanno lavorato per questo" Lo ha annunciato ieri sera sui suoi canali social il vicegovernatore del Fvg Riccardo Riccardi. Le terapie intensive hanno avuto un costante e rapido calo nelle ultime settimane, fino alla notizia ufficiale di ieri.

