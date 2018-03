Neve anche in città: alcune strade interdette ai mezzi pubblici, via Bonomea chiusa in discesa (FOTO E VIDEO)

9.15 - Le previsioni sono state rispettate. Da questa mattina, circa dalle 8 di giovedì 1 marzo, una leggera ma costante nevicata ha cominciato a scendere sull'altipiano carsico triestino. I fiocchi hanno cominciato ad attaccare al suolo imbiancando il paesaggio e le case, mentre le strade non risultato riscontrare problematiche vista la salatura preventiva con l'attivazione del Piano neve del Comune.

11.20 - Temperatura intorno ai - 3 gradi, e anche in centro storico sta nevicando abbondantemente. La neve attacca sulle zone verdi, sulle auto e sulle strade secondarie mentre quelle principali non sentono il disagio, anche per il passaggio delle auto. Al momento risulta chiusa in discesa via Bonomea, e si sconsiglia il transito anche in salita. Chiusa al transito anche Scala Santa.

Alcuni disagi al trasporto pubblico segnalate da Trieste Trasporti (aggiornamento 12:05):

Linea 3 → non raggiunge Conconello e via commerciale alta

Linea 6 → non raggiunge Grignano, limita al Bivio Miramare

Linea 8 - esclude Servola, limitata Via Baiamonti

Linea 29 - Limita ponte Soncini

Linea 31 - esclude Cerei

Linea 32 - Limitata a Santa Barbara

Linea 33 → limitata a Strada di Fiume

Linea 38 → via Bonomea chiusa

Linea 39 → non raggiunge Gropada

Linea 41 → non raggiunge Bagnoli e circondario

Linea 50 - non percorre Salita alle Mura

Linea 51 → non raggiunge Pesek

Linea 52 → limitata a Giarizzole

Il vicesindaco Pierpaolo Roberti annuncia: «Ho chiesto una convocazione del COC (centro operativo comunale) alle ore 13 presso la Caserma San Sebastiano per prendere le opportune iniziative assieme a tutti gli enti coinvolti nell’emergenza neve».

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Trieste usa la nostra Partner App gratuita !

Allegati