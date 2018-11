Dopo la nevicata di ieri la situazione in Carso è tornata alla normalità

Dopo la nevicata di questa notte che visto i primi fiocchi sul Carso, la situazione per quanto riguarda la viabilità è tornata alla normalità. Durante la notte infatti si sono messi in moto i mezzi per pulire la rete stradale su tutto l'Altipiano carsico. Al momento non si segnalano criticità particolari.

L'evoluzione della giornata di oggi

Oggi è prevista Bora sostenuta sulla costa con raffiche che potranno raggiungere nella notte i 120 km orari. Queste le indicazioni operative per il sistema di Protezione civile: "Si raccomanda la massima vigilanza sul territorio, al fine di predisporre eventuali tempestive misure di pronto intervento. Si raccomanda inoltre ai Comuni e a tutte le componenti del sistema regionale integrato di protezione civile l'attivazione di una fase operativa almeno di attenzione per allerta gialla o arancione e almeno di preallarme per allerta rossa, attuando le proprie procedure corrispondenti agli scenari previsti".